Aras Bulut İynemli kimdir? Aras Bulut İynemli kaç yaşında, nereli? Aras Bulut İynemli hnagi filmlerde oynadı? Aras Bulut İynemli biyografisi!

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Aras Bulut İynemli, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Aras Bulut İynemli hakkında merak edilenler. Aras Bulut İynemli hayatı ve biyografisi. Aras Bulut İynemli kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aras Bulut İynemli merak konusu oldu. İşte Aras Bulut İynemli hakkında merak edilen Aras Bulut İynemli kimdir, Aras Bulut İynemli hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR

Doğum tarihi : 25 Ağustos 1990

Kaç yaşında: 30 yıl yaşında

Nereli : İstanbul, Türkiye

Meslek : Oyuncu

Eğitim : İstanbul Teknik Üniversitesi

ROL ALDIĞI DİZİLER

2009 Arka Sokaklar

2010-2013 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

2013-2014 Muhteşem Yüzyıl Şehzade

2015 Maral: En Güzel Hikayem

2016-2017 İçerde

2017-günümüz Çukur

2019 Çarpışma

ROL ALDIĞI FİLMLER

2013 Mahmut ile Meryem

2013 Tamam mıyız?

2017 Martıların Efendisi

2019 7. Koğuştaki Mucize

EĞİTİM

Ağabeyi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısı olan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği okumuştur.

KARİYER

Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.

2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğu birçok eleştirmen tarafından beğenilmemiştir.[1]

2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile "Tamam mıyız ?" adlı filmde başrol oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir.

2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır.

Maral: En Güzel Hikâyem, yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, başrollerini Hazal Kaya ve Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı TV8'in ilk iç yapımlar dizisidir. Dizinin ilk bölümü 5 Mart tarihinde seyircilere sunulmuştur. 21 Mayıs'ta sezon finali yapmıştır.

2016-2017 yılları arasında İçerde adlı dizide Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Bu dizide Mert Karadağ/Umut Yılmaz karakterlerini canlandırmıştır.

2017 yılından beri Çukur adlı dizide Yamaç Koçovalı adlı başrol karakteri canlandırmaktır. 2019 yılında 7. Koğuştaki Mucize filminde Memo karakteriyle sinemada başrol oynamıştır.