Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler

Milli Savunma Bakanlığı'nın terör örgütü PKK'ya karşı, Irak'ın kuzeyinde başlattığı "Pençe-Kartal Operasyonu" Arap Birliği'ni rahatsız etti.

Arap Birliği'nden yapılan açıklamada "Türk askeri operasyonunu kınıyoruz. İster Suriye, Libya ya da Irak'ta olsun, Arap topraklarına Türk askeri müdahalesi, Arap ülkelerinde endişe, ret ve onaylanmama kaynağı haline geldi" ifadeleri kullanıldı.