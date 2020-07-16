Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği

Ayasofya'nın ibadete açılmasının yankıları devam ederken Hürriyet gazetesi Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı köşe yazısında kulisleri hareketlendirecek bir detaya yer verdi. Hakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik ettiğini aktardı.

ARALARINDAKİ BUZLAR ERİYOR MU?

Ahmet Hakan, "Yerlerinde olsam" başlığıyla yayımlanan bugünkü yazısında Ayasofya'nın ibadete açılması ve yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi kararı sonrası sürpriz olarak nitelendirilebilecek bir gelişmeyi yazdı. Yazısında "İşittiğime göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp Ayasofya kararından dolayı tebrik etmiş Abdullah Gül" ifadelerini kullanan Hakan, okuyucularına "Benimse kafamda tek bir soru var: Bu telefon Abdullah Gül'ün 'millet ittifakı' adayı olması işini daha da zorlaştırır mı, yoksa kolaylaştırır mı?" şeklinde bir de soru yöneltti.