Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı

Ünlü şarkıcı Hadise, yaklaşık 5 aydır oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. İlişkisini basından uzak tutmaya çalışan şarkıcı, sevgilisiyle sürekli evde buluşmayı tercih ediyor. Lüks aracı ve plakası tanınmaya başlayan şarkıcı, sevgilisinin evine giderken kullanmak için yeni bir araba aldı.

DÜŞÜK MODEL BİR ARAÇ ALIP SEVGİLİSİYLE GEZMEYE BAŞLADI

Pandemi döneminde sık sık sevgilisinin Ulus'taki sitesine giden şarkıcının lüks aracı ve plakasını gazeteciler tarafından ezberlendi. Bu durumdan rahatsız olan Hadise, ilginç bir yönteme başvurdu. Günaydın'da yer alan habere göre: İlişkisini basından uzak durmak isteyen şarkıcı, yeni bir araç satın aldı. Özel tasarım minibüsü ile lüks cipini garaja çeken Hadise, geçtiğimiz günlerde kimsenin dikkatini çekmeyecek düşük model bir araç satın aldı. Aracın camlarına film taktıran Hadise, sevgilisiyle bu araçla dolaşmaya başladı.

Hadise'nin sürekli görüntülendiği araç