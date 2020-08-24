Araç kasko değer listesi nedir? 2020 kasko sorgulama | 2020 yılında en çok satan araçların kasko değerleri kaçtır?

Araç kasko değer listesi vatandaşlar tarafından çok araştırılıyor. Araç kasko değer listesi, nedir, Araç kasko değer listesi değeri nasıl belirlenir ve araç kasko değeri hesaplama nasıl yapılır gibi merak ettiğiniz soruları mercek altına alıyoruz. Araç kasko değer listesi nedir, Araç kasko değer listesi nasıl hesaplanır.

KASKO NEDİR?

Kara taşıtları sigortası veya kısaca kasko; bir aracın kaza geçirmesi, yanması, çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigorta sözleşmesi. Trafik sigortasından farklı olarak, poliçe sahibinin kendi aracının hasarını da kısmen veya tamamen karşılar. Trafik sigortasının aksine, zorunlu değildir.

Kasko sözcüğü Türkçeye İtalyanca casco (kaza) sözcüğünden geçmiştir.

ARAÇ KASKO DEĞERİ NEDİR?

Kasko değeri, sigorta poliçeniz hazırlanırken ilk karşılaşacağınız terimlerden biri. Araç kasko değeri kasko fiyatını belirlemeyi sağlayan araç bedelidir. Bu fiyat, motorlu taşıtlar vergisi ödenirken de temel alınır.

Kaskonuz için ödeyeceğiniz prim tutarı, poliçenize eklemek veya poliçenizden çıkarmak istediğiniz teminatlara göre göre son halini alır. Generali Sigorta, 3 farklı kasko ürünü ile müşterilerine hizmet sunmaktadır: Prestij Kasko Ekstra, Mini Kasko Ekstra ve Mini Kasko. Generali'nin en kapsamlı kasko ürünü olan "Prestij Kasko Ekstra" sigortası, sigortalı araca geniş kapsamlı koruma sağlarken araç sürücüsü ve yolcularını da güvence kapsamına dahil etmektedir. Teminat altındaki başlıca riskler çarpma, çarpışma, yanma, hırsızlık, terör, sel ve su baskını ile diğer doğal afetlerdir. Mini onarım hizmeti, poliçe kapsamına dahil edilebilen ek teminatlar ve sigortalıların 7/24 ücretsiz olarak yararlanabilecekleri asistans hizmetleriyle sektörde adından bahsettirmeye devam etmektedir. Mini Kasko ve Mini Kasko Ekstra kasko ürünleri ise dar kasko kapsamında önceden belirlenmiş tutar ve şartlarda hasar ödemesi yapmayı taahhüt eden alternatif kasko ürünleridir.

Mevcut tüm araç modelleri ve yaşları için her ay güncellenmiş bir fiyat listesi hazırlanır. Bu liste Türkiye Sigortalar, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) tarafından da takip edilir. Aracınız ister ikinci el ister sıfır olsun, kasko poliçeniz düzenlenirken bu listeden yararlanılır. Ama unutmayın, buradaki araç değerleri kesin değildir, tavsiye niteliğindedir. Ayrıca aracınıza sonradan eklenmiş aksesuarlar varsa bunlar kasko değerine dahil edilmez, yine listedeki fiyat göz önünde bulundurulur. Araca sonradan eklenmiş aksesuarlar ek prim ile kasko poliçenize dahil edilebilmektedir.

ARAÇ KASKO DEĞER LİSTESİ HAKKINDA

Araç kasko değer listesi; aracınızın modeli, model (üretim) yılı ve markasına bağlı olarak değerinin yer aldığı listedir. Bu liste Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayınlanır. Sigorta şirketleri aracınız için kasko teklifi sunarken bu listeyi göz önünde bulundururlar ve referans kabul ederler. Aracınız 15 yaşın üstünde ise kasko bedelinizi seçeceğiniz sigorta şirketi ile tespit edebilirsiniz. Çünkü kasko değer listesi, 15 yaşına kadar olan araçlar için yapılmaktadır. Aracınızın kasko sigortası hesaplaması için elde edeceğiniz değer baz alınacaktır. Aşağıdaki hesaplama modülünden aracınıza dair bilgileri seçerek kasko değerini hemen sorgulayabilirsiniz. Aracınızın kasko değerini hesapladıktan sonra aşağıda belirecek olan kutuya tıklayarak size en uygun kasko teklifini alabilirsiniz. Doğru değerin tespiti için bilgileri doğru girmeniz önemlidir.

KASKO DEĞERİ NASIL BELİRLENİR?

Aracınızın kasko değerini Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB) belirlemektedir. Her ay güncellenen liste; aracınızın modeline, yaşına, kullanım amacına vb. özelliklerine bakılarak hazırlanır. Bu listede 15 yaşına kadar tüm araçlar için araç kasko değeri belirlenir.

Araç kasko bedeli size hazırlanacak kasko poliçesi için temel oluşturur. Size sunulacak kasko teklifi tek başına araç kasko bedelinden oluşmaz. Araç kasko bedeliyle birlikte siz sunalan teklifi etkileyen unsurlar şunlardır:

HASARSIZLIK İNDİRİMİ

Kasko sigortalarının çalışma prensibi size ve aracınıza gelecek maddi zararları karşılamaktır. Yıllık olarak düzenlenen kasko poliçelerinin yenileme döneminde, sigorta bilgi ve gözetim merkezinden gerçekleştirilecek geçmiş hasar sorgulamanızda hasarsızlığınızı bozacak herhangi bir tazminat ödemesinin mevcut olmadığı gözlenirse bu hasarsızlık indirim hakkınızın devam ettiği anlamına gelmektedir. Devam eden hasarsızlık indirimi ise yenilenecek kasko poliçenizin priminde ekstra indirim yapılmasını sağlayacaktır. Hasarsızlık durumunuz takip eden yıllarda da korunursa her bir yenileme döneminde indirim oranı artarak devam edecektir.

Mini onarım kapsamında gerçekleştirilen hasar ödemeleri veya münferit cam kırılması gibi küçük ölçekli hasarlar hasarsızlık indirimini genelde etkilememektedir. Bilgileriniz TRAMER adı verilen, Sigorta Bilgi Merkezi'ne ait ortak bir havuzda toplandığı için sigorta şirketinizi veya aracınızı değiştirseniz de bir dahaki poliçeye aktarılır. Hasarsızlık indirim hakkı aracı değil kişiyi takip etmektedir. Hasarsızlık indirim hakkı aracı değil kişiyi takip etmektedir. Dolayısıyla yeni bir araç almış olsanız bile, bir önceki aracınız için yaptırdığınız kasko poliçesinde kazanmış olduğunuz haklarınız yeni aracınızın poliçesi için de uygulanacaktır.

ARAÇ RAYİÇ BEDELLERİ

1 Nisan 2013 yılında yeni kasko sistemi uygulamaya geçti. Bu değişiklikten sonra TSB'nin kasko değer listesinin yanı sıra ikinci el araç satan internet sitelerinin de fiyat listesinden yararlanılabiliyor. Aracın o tarihte hangi değerde olduğunu gösteren araç rayiç bedeli bu internet sitelerini temel alarak da belirlenebiliyor. Araç rayiç bedelleri de yıllık olarak güncellenir.

Kasko değeri artık önceki poliçeye göre değil bu rayiç bedellerine göre belirleniyor. Bu şekilde hasar görmüş veya pert olmuş araçlar konusunda sigorta şirketleriyle yaşanan anlaşmazlıklara da çözüm getirilmiş oldu.

Araç Sahibinin (Ruhsat Sahibinin) Bilgileri: Araç sahibinin yaşı, kaç yıldır ehliyet sahibi olduğu, mesleği, ikamet adresi gibi etkenler kasko poliçesinde sunulan fiyatı etkiler. Örneğin: İstanbul gibi büyük şehirlerde kaza yapma riski daha fazladır. Öğretmen, doktor gibi belli rutinde çalışanlar daha az trafiğe çıkarlar ve bu yüzden kaza riskleri azalır.

Kaskonun Size Sunduğu Teminatlar: Bütün kaskolar; aracınızı çarpmanız, aracınıza çarpılması, aracınızın yanması, aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi durumunda doğacak zararları teminat altına alırlar. Bu teminatlar standarttır. Bunun dışında poliçeye ekleyeceğiniz her ek teminat için poliçe bedeliniz artış gösterecektir. Örneğin; terör olayları, doğal afetler, enflasyon teminatı gibi ek teminatlar kasko bedelinizi değiştirecektir. Ayrıca size sunulan teminatın miktarı da poliçe bedelini etkileyen bir unsurdur. Yedek anahtar için size 500 TL teminat sunulması ile 3000 TL teminat sunulması farklı kasko bedellerinin çıkması anlamına gelir.

Kasko İndirimleri: Kasko yaptırdığınız yıl içinde kaskonuzu kullanmazsanız bir sonraki yıl belli oranda kasko indirimi alırsınız. Hasarsızlık indirimi olarak da tanımlanan bu durum kaskonuzu kullanmadığınız her yıl için artan indirim oranları sunar. Bu sayede kasko bedeliniz azalır.

Poliçenizde, oluşacak maddi hasarlı bir kazada masrafın bir kısmını kendiniz karşılamayı kabul ederseniz muafiyet indirimi kazanırsınız.

Aracınızda hırsızlığa karşı alarm ve immobilizer var ise poliçenizde güvenlik indirimi yapılır.

Artık genç sayılmayan kasko sahibine ve ya kasko yaptıracak kişiye yaş indirimi uygulanır.

Aracınızın Durumu: Aracınızın modeli, yaşı, kullanım amacı gibi etkenler de kasko bedelinizi etkiler. Aracınız yaşlandıkça kasko bedeli de artar.

Araç kasko bedeli ve yukarıda belirttiğimiz etkenler yaptıracağınız kaskonun bedelini belirler. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli unsur fiyattan önce size sunulan hizmettir. Çünkü kasko zor anınızda size lazım olan bir sigortadır.

Kasko Değer Listesi Hesaplama

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB) 1987 yılından beri tüm motorlu taşıtların kasko değer listesi oluşturur ve bu liste aylık olarak Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yayınlanır. Bu liste oluşturulurken belli kriterler esas alınır.

Aracınızın Markası, Yılı ve Modeli: Aracınızın, markası, hangi yılda üretildiği, model olarak teknik özellikleri kasko değer listesini hazırlanırken göz önünde tutulan en önemli etkendir. Örneğin X markasının 2013-Y modeli ile aynı markanın 2013-S modeli teknik donanım olarak farklı olduğu için araç kasko değeri de farkı olur.

Aracınızın Kullanım Amacı: Aracınızın kullanım amacı da araç kasko bedelini etkileyen diğer faktördür. Ticari, bireysel, tarım gibi farklı kullanım amaçları her ay değişen listede aracınızın kasko bedelini etkiler. Hatta aynı aracın bireysel ruhsatlısı ile ticari ruhsatlısı arasında bile fark oluşur.

15 yaşından büyük arabalar için kasko değeri belirlenmez.

Aracınızın kasko değer listesinde belirtilen bedeli, kasko poliçesi hazırlarken temel oluşturur azalır.

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KASKO DEĞER LİSTESİ'Nİ İNCELERKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Liste değerleri sadece kaskolar için baz alınıyor ve zorunlu trafik sigortalarını kapsamıyor.

Kasko değer listesi doğrultusunda araç bedeliniz belirleniyor ve kasko poliçeniz üzerinde bu bedel "Rayiç Bedel" olarak ifade ediliyor.

İkinci el araç alımında kasko deger listesi referans alınıyor.

TSB, kasko değer listesini yeni ve ikinci el araçların fiyatlarını göz önünde bulundurarak hazırlıyor. Yeni araç fiyatları için üretici ve ithalatçı firmaların araç fiyat listeleri baz alınırken, ikinci el araç fiyatları için galeriler, açık oto pazarları, ilanlar ve yayınlar göz önünde bulunduruluyor.

İkinci el araç satışlarında noter tarafından satış sözleşmesi üzerinde kasko değer listesi araç bedeli yazılır.

Kasko değerleri listesi Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim uygulamasına da konu olmaktadır. Uygulamanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Belirlenen kasko bedellerinde ise ilave olarak aracınızda yer alan klima, radyo-teyp, jant gibi aksesuarların yer almadığını unutmamanız gerekiyor.

Listede sadece son 15 yıla ait değerler bulunuyor. Geriye dönük kasko değer listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2020'NİN EN ÇOK SATAN ARAÇLARININ ARAÇ KASKO DEĞERLERİ

Renault Clio : 114.000 TL

Ford Focus : 208.800 TL

Volkswagen Passat : 260.300 TL

Peugeot 3008 : 264.400 TL

Hyundai Tucson : 242.610 TL

Toyota Corolla : 153.650 TL

Honda Civic : 1.6 125 147.500 TL

Dacia Duster : 163.400 TL

Nissan Qashqai : 247.660 TL

Opel Combo : 152.900 TL