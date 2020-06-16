Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Kupadaki Trabzonspor maçı öncesinde apandisit ameliyatı olan Fenerbahçe'nin Alman futbolcu Max Kruse, 3 hafta sonra sahalara dönebilecek.
16.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:12
Fenerbahçe'de Trabzonspor ile oynanacak kupa maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde Alman futbolcu Max Kruse, bu sabah bıçak altına yattı.
Apandisit ameliyatı olan Kruse'nin 3 hafta sonra takıma katılacağı öğrenildi.
AMELİYATI BAŞKAN DUYURDU
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam kulüp televizyonuna gündeme dair yaptığı açıklamada Alman futbolcu Max Kruse'nin apar topar apandisit ameliyatına alındığını söylemişti.