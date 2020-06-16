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Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek

Kupadaki Trabzonspor maçı öncesinde apandisit ameliyatı olan Fenerbahçe'nin Alman futbolcu Max Kruse, 3 hafta sonra sahalara dönebilecek.

16.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:38

Fenerbahçe'de Trabzonspor ile oynanacak kupa maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde Alman futbolcu Max Kruse, bu sabah bıçak altına yattı.

Apandisit ameliyatı olan Kruse'nin 3 hafta sonra takıma katılacağı öğrenildi.

Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek

AMELİYATI BAŞKAN DUYURDU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam kulüp televizyonuna gündeme dair yaptığı açıklamada Alman futbolcu Max Kruse'nin apar topar apandisit ameliyatına alındığını söylemişti.

Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
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