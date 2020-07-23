AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı! AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB AÖL giriş belgesi sorgulama ekranı

MEB, AÖL sınav yerlerini adaylara duyurdu. 2. dönem AÖL sınavları 25 - 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. AÖL kayıt yenileme ne zaman? Liseyi açıktan okuyan binlerce öğrenci için beklenen gün geldi. AÖL sınav yerleri, yayımlanan sınav giriş belgesiyle netlik kazandı. AÖL sınavı ayrıntıları haberimizde.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI...

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavına girecek adaylar, sınav giriş belgelerine http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile erişerek, çıktısını alabilecekler.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık lisede eğitimine devam eden öğrencilerin sonraki dönemde de devam edebilmeleri için kayıtlarını yenileyecekleri tarihler şöyle:

2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.