Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı

Antalyaspor forması giyen Alman yıldız Lukas Podolski, hem çay tutkusunu hem de Galatasaray'da geçen günlerini anlattı.

Socrates Dergi'nin YouTube kanalında yayınlanan "Bekleme Odası" programında gazeteci Fatih Demireli'nin sorularını yanıtlayan Lukas Podolski, çay, tavla paylaşımlarıyla ilgili "20 yaşındayken de çay içiyordum, Köln zamanlarımda bile çayı biliyordum. Köln'de Türk kültürünü tanımıştım. Bu yüzden çayı seviyorum, severek içiyorum. Oyunları seviyorum, Türk yemeklerini seviyorum. Örneğin Japonya'da en sevilen yemek suşi ama ben sevmiyorum. Herhangi bir yerde benim suşiyle çekilmiş bir fotoğrafım yok" ifadelerini kullandı.

"BELKİ YANLIŞ ZAMANDI"

Podolski, kariyerinin sonlarında yeniden Türkiye'ye dönmesinde Galatasaray'da geçirdiği dönemin etkisi olduğunu söylerken, bir de itirafta bulundu ve "Tabii ki. İstanbul'da, Galatasaray için geçirdiğim iki güzel yılda edindiğim tecrübenin payı vardı. Belki o dönem, son yıllardaki Galatasaray kadar başarılı değildik, belki orada olmak için yanlış zamandı ama en azından kupayı kazandık, şehir ve taraftarlarla iki güzel yıl geçirdim. Bu saydıklarım teklif geldiğinde bir kez daha Türkiye'ye gelmeye karar vermeme yardım etti. Yarım senedir buradayım ve geriye dönüp baktığımda doğru kararı verdiğimi görebiliyorum" dedi.

(Kaynak: Ajansspor)