Antalyaspor'un yaptırdığı ikinci testlerde 2 kişinin sonucu pozitif çıktı, Beşiktaş maçına çıkıyorlar

Yaklaşık 50 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı söylenen Antalyaspor'da yapılan ikinci testte sadece 2 kişinin koronaya yakalandığı ortaya çıktı.

1 futbolcu ve 1 personelin virüse yakalandığı kırmızı beyazlıların ilerleyen saatlerde özel bir uçakla hareket edeceği öğrenildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyasporumuzun yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi dün ve bu sabah özel bir laboratuvara yaptırılan koronavirüs testlerinde bazı tutarsız sonuçlar alınmıştır. Bilahare Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Protokolü gereği Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptırılan resmi test sonucuna göre 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde koronavirüs bulgusuna rastlanmıştır. Gerekli izolasyon sağlanmış, önlemler alınmıştır. Takımımız Beşiktaş maçı için planlandığı şekilde özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecektir" ifadelerine yer verildi.

Böylece cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor maçı için bir engel kalmamış oldu.