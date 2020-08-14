Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesi ile sahiller dolup taştı.

14.08.2020 15:32 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:07

Turizm kenti Antalya'da son 2 gündür etkili olan ve 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı vatandaşları bunalttı. Sıcak havadan bunalanlar sahillere koştu.

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DENİZ SUYU SICAKLIĞI 30 DERECE

Deniz suyu sıcaklığının 30 derece olarak ölçüldüğü Konyaaltı Sahili'ne gelenler, serinlemek için denize girdi. Sıcaktan korunmak isteyen bazı kişiler ise şemsiyeler ile kendilerini güneşten korurken, kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti. Sahilde bulunan su sporları etkinlikleri de yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Banana, paraşüt, jet ski gibi su sporları aletlerini kullanan tatilciler, denize girmek dışında keyifli vakit geçirdi. Kentte hava sıcaklığının 33 derece olarak ölçüldüğü saat 14.00'te ise bazı termometreler 40 dereceyi gösterdi.

PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren düşerek mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

İşte Antalya sahillerinden kareler;