Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu

Antalya'da bugün termometreler 38,8 dereceyi ölçtü. Bu sıcaklık, verilerin kaydedilmeye başlandığı 1929 yılından bu yala mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçti.

17.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:52

Antalya'da meteorolojik verilerin kayıt altına alındığı 1929'dan bu yana ilk defa mayıs ayında hava sıcaklığı 38,8 derece ölçüldü.

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi Şube Müdürü Murat Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte hava tahminlerinin 91 yıl önce kayıt altına alınmaya başlandığını söyledi.

91 YILLIK REKOR

Mayıs ayında en yüksek hava sıcaklık değerinin 26 Mayıs 1945'te 38,7 derece ölçüldüğünü belirten Güler, "Saat 11.19 itibarıyla hava sıcaklığı 38,8'e ulaştı. Kentte 91 yıllık rekor kırıldı. Sıcaklığın bir kaç saat içerisinde 40 dereceye ulaşmasını hatta aşmasını bekliyoruz" dedi.

KENTE NEM BULUTU ÇÖKTÜ

Güler, sıcak hava nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan sıcak hava nedeniyle kentin üzerine nem bulutu çöktü. Nem bulutu nedeniyle uzaklardaki bina ve kenti çevreleyen dağlar görünmedi.