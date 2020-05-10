Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen iki ayrı traktör kazasında, biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti.

Aşağıoba Mahallesi'nde Ertuğrul Keleş (71) yönetimindeki 32 EU 096 plakalı traktördeki Selahattin Üstünmet (65), dengesini kaybederek düştü.

Traktörün altında kalan Üstünmet, olay yerinde yaşamını yitirdi.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Diğer kazada ise, Yaşar Yeşil'in (50) yönetimindeki traktörde bulunan yeğeni İbrahim Aldemir (9), Zırlankaya Mahallesin'deki seralarda karpuz toplarlarken dengesini kaybederek düştü.

Aldemir de traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Sağlık ekibinin müdahalesi ile Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Aldemir kurtarılamadı.

İki traktör sürücüsü de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.