Anne ve kızı, kuşburnu toplarken yıldırım düşmesi sonucu öldü

Gümüşhane Torul'da kuşburnu hasadı anne-kızın sonu oldu. İkili yıldırım düşmesi sonucu hayatlarını kaybetti.

13.09.2020 10:52 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:30

Gümüşhane'nin Torul ilçesi kırsalında kuşburnu toplayan Mevlüde (56) ve kızı Buse Nur Urhan (20), yıldırım düşmesi sonucu yaşamlarını yitirdi.

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Olay, dün, Torul ilçesi Günay köyü, Körgöze mevkisinde meydana geldi. Trabzon'da oturan ve memleketi Gümüşhane'ye gelen Mevlüde ve kızı Buse Nur Urhan, komşularıyla kuşburnu toplamak için köylerindeki kırsal alana gitti.

YILDIRIM DÜŞTÜ, OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Bir süre sonra anne ve kızın kuşburnu topladığı bölgeye yıldırım düştü. Mevlüde ve Buse Nur Urhan'ın yere yığıldığını fark eden komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerden anne ve kızının hayatlarını kaybettiği belirlendi. Anne ve kızın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı.