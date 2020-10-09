Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı

İtalya'nın Napoli şehrinde çekilen bir videoda; merdivenden zıplayıp kardeşlerinin yanına çıkmayı başaramayan yavru kedinin imdadına annesi yetişiyor.

İKİNCİ DENEMEDE BAŞARDI

Yavru kedinin geride bırakılmasına gönlü el vermeyen anne kedinin o anları, Lucio isimli bir İtalyan vatandaş tarafından çekilip sosyal medyada paylaşıldı. Yetişkin kedilerden bir tanesi çenesinin arasına aldığı yavru kedi ile beraber zıplamaya çalıştı ama kedi ağzından düşünce başarısız oldu. İkinci denemesinde ise kediyi çatı kenarına çıkarmayı başardı. Küçük kedi çatıya çıkarıldıktan sonra diğer kediler de etrafında toplanıp yara alıp almadığını kontrol ettiler.