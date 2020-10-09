İstanbul içerisinde tüm toplu taşımalarda kullanılan İstanbul kart, bazı vatandaşlara ücretsiz kullanım hakkı vermektedir. Bu kartlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için bilgileri haberimizde derledik. Anne kart nedir? Anne kart başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz İstanbul kart başvurusu nasıl yapılır?

ÜCRETSİZ İSTANBUL KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Sınıfı Personellerine "Sağlık Çalışanı Kartı" ve Anne Kart gibi seçenekleri olan ücretsiz İstanbul kartı başvurusu aşağıdaki gibi yapılabilir.

https://bireysel.istanbulkart.istanbul sitesine üye olun ve kullanıcı adı şifreniz ile giriş yapınız.

Menüden istanbulkart Almak İstiyorum'u seçin ve Sağlık Çalışanı Kartını seçin.

Başvuru Formunu Doldurma;

https://bireysel.istanbulkart.istanbul web sitesindeki Başvuru Formu'na kişisel bilgilerinizi ve fotoğrafınızı kaydederek online başvuru yapabilirsiniz.

Kart Ücretini Yatırma;

Ödemenizi başvurunuzun son adımında kredi kartı ile yapabilirsiniz. Kart ücreti 10TL'dir. EFT ve Havale ile yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

Başvuru Takip;

Üyelik sayfanızdan giriş yaparak başvuru durumunuzu kontrol edebilir ve başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. 2 iş günü içerisinde başvurunuzu takip etmeniz gerekmektedir. Fotoğraf ya da farklı bir adımda sorun çıkması halinde başvurunuzu güncellemeniz gerekmektedir.

Kartı Teslim Alma;

Kartınız, online başvuru formu doldurduktan sonra 2 iş günü içerisinde üretilerek PTT Kargoya verilir. Kartlar PTT aracılığı ile adreslere teslim edilmektedir. Başvuru sayfanızda görüntülediğiniz barkod numarası ile http://gonderitakip.ptt.gov.tr sitesi üzerinden İstanbulkart'ınızın nerede olduğunu takip edebilirsiniz.

*PTT tarafından adresinizde bulunamadığınız takdirde haber kağıdı bırakılarak, Ücretsiz Ulaşım Kartınız bağlı bulunduğunuz PTT şubesinde bir hafta bekletilmektedir. Ücretsiz Ulaşım Kartınızın PTT şubesinden teslim alınmaması halinde İkitelli Sanayi Metro İstasyonu içinde bulunan İstanbulkart Ofisine iade edilmektedir.

*Ücretsiz Ulaşım Kartı adrese gönderim işlemi sadece İstanbul içerisindeki adresler için geçerlidir.

ANNE KART NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu 17.07.2020 tarihli karar doğrultusunda, TC vatandaşı olup İstanbul'da ikamet eden 0-4 yaş arası çocuk sahibi anneler, İstanbul il sınırları içerisinde toplu ulaşımda ücretsiz olarak seyahat edebilecekler.

Anne Kart başvurunuzu aşağıda yer alan butona tıklayarak hemen yapabilirsiniz. Dilerseniz tercih edeceğiniz, size en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezi'nden ya da kargo seçeneği ile adresinize gelecek Anne Kart'ınızı teslim alabilirsiniz.

Anne Kart'ınızla şehir içi ulaşımda ücretsiz seyahat etmenin yanı sıra içerisine bakiye yüklemeniz durumunda; Beltur, BNB (bisiklet), Sosyal Tesisler, İspark, İsper, Migros, A101, Hamidiye Otomatları ve İtaksi gibi sosyal alanlarda harcama ya da ödeme işlemlerinizi kolaylıkla yapabileceğiniz para kart'ı olarak da kullanabilirsiniz.