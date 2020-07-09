Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu

Elazığ'da 24 Ocak günü meydana gelen 6.8'lik depremin ardından hasarlı binalarının yıkım çalışmasını yapan yüklenici firma sahibi Ankaralı iş insanı Ertem Gürsoy'a ulaşamayan çalışanları, meraklanarak kaldığı otele geldi. Çalışanların durumu bildirmesinin ardından otel görevlileri, Gürsoy'un bulunduğu odaya gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca odaya giren görevliler, Gürsoy'u, hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

OTEL ODASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Ertem Gürsoy'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.Cumhuriyet savcısı ve polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İş insanının kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı ölümünde herhangi bir şüphe bulunmadığı öğrenildi.