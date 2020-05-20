İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri değişti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı öncesi Berber, kuaför, güzellik salonu gibi iş yerlerinin çalışma saatlerini açıkladı. Buna göre; berber ve kuaförlerin çarşamba ve perşembe günleri gece saat 2.30'a kadar, cuma günü ise saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek.

20.05.2020 18:29 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:38

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi Berber, kuaför, güzellik salonu gibi iş yerlerinin çalışma saatlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

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Ali Yerlikaya çalışma saatleriyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. iş yerleri belirlenen kurallar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi, 20.05.2020 Çarşamba ve 21.05.2020 Perşembe günleri gece saat 02.30'a kadar, 22.05.2020 Cuma günü saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA DA ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluğun fazla olacağı değerlendirilerek, 09.00-21.00 olan çalışma saatlerinin 20, 21 ve 22 Mayıs'ta 09.00-24.00 olarak belirlendiği kaydedildi.

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