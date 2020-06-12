Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı

Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sel baskınlarına neden olurken, gök gürültüsü ve şimşeklerin şiddeti vatandaşlara korku dolu anlar da yaşattı.

Ankara'da, akşam saatlerinde şehri etkisi altına alan kuvvetli sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklar dere yatağına döndü. Pek çok yerde oluşan sel nedeniyle, otomobiller, iş yerleri ve bodrum kattaki evler sular altında kaldı. Keçiören'de bir kişi sel sularında uzun süre sürüklendi.