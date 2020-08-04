Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sebebiyle yeni önlemler devreye alındı.

NTV'nin aktardığı habere göre, 'Pandemi Değerlendirme Toplantısı'nda alınan kararla, Ankara genelindeki hastanelerin klinik servis yatağı sayısının yarısı Kovid-19 tedavisi için ayrılacak.

Boş yoğun bakım yataklarının tamamı da koronavirüs tedavisine ayrıldı. Ayrıca hastanelere zorunlu olmayan cerrahi vaka alımı durduruldu. Zorunlu olmayan yatışların da ertelendiği bildirildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN UYARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamada bulundu. "Ankara'da Kovid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır" ifadesini kullanan Yavaş, şöyle devam etti: "Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık. Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum."