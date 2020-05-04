Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi

Ankara'da kangal köpeklerinin anne eşek ve sıpasına saldırtıldığına dair yürek yakan görüntüler, hayvanseverleri harekete geçirdi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle videonun çekildiği köye giderek anne eşeği kurtardı. Yavrusu sıpanın ise kan kaybından öldüğü açıklandı.

GÖRÜNTÜLER SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

HAYTAP'tan yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada paylaşılan "kangal köpeklerinin anne eşek ve yavru sıpasına saldırtılması" görüntüleri sonrası gelen ihbarlar üzerine federasyon temsilcileri harekete geçti.

YAVRUSU KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü, Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü desteğiyle tüm gün süren operasyonla anne eşek köyde bulunup kurtarıldı. Yavrusu sıpanın ise kan kaybından öldüğü belirlendi. Anne eşek, nakil aracıyla Haymana'dan Bursa'daki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne doğru yola çıktı. İlk tedavisinin ardından bundan sonraki hayatını çiftlikte geçirecek.

MANSUR YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.