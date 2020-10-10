Psikiyatri hastası yatağını tutuşturdu! Çıkan yangında 100 hasta tahliye edildi, 10 kişi dumandan etkilendi

Altındağ ilçesinde bulunan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin koronavirüs ve psikiyatri hastalarının kaldığı binada, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. F Blok 1'inci kattaki psikiyatri kliniğinde yatan bir hastanın henüz bilinmeyen bir nedenle yatağını tutuşturması sonucu oluşan yangın kısa sürede büyüdü.

10 HASTA DUMANDAN ETKİLENDİ

Binanın diğer katları da duman doldu. Yangın alarmının devreye girmesi üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, binada mahsur kalan hastaları tahliye etti. Yangında yatağını ateşe veren kişi yaralanırken, binada yatan hastalardan 10'unun dumandan etkilendiği belirlendi. Dumandan etkilenen hastalar sedyelerle hastaneye götürülürken, diğer hastalar da polikliniklere götürüldü.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye erleri binada bir süre soğutma çalışması yaptı. Sağlık çalışanları, içeride kalan hasta olması ihtimaliyle hastane bahçesinde bekleyen hastalara yoklama yaptı.

100 HASTA TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken bir yandan da camları kırarak yangında mahsur kalan hastaları dışarıya çıkardı. Dumandan etkilenen kişiler hastanenin acil servisinde tedavi altına alınırken binanın büyük bir kısmının korona virüs hastalarının tedavileri için ayrıldığı öğrenildi.

Binanın giriş ve 1.katı haricinde kalan bölümünün koronavirüs hastalarının tedavisi için ayrıldığı öğrenilirken, virüs tedavisi gören yaklaşık 100 hasta ekiplerin çalışmasıyla binadan tahliye edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri servisinde bir hastanın yatağını yakması sonucu yangın başlamıştır. Yangın nedeniyle katta bulunan hastalarımız, hastane içinde diğer kliniklere nakledilmiştir. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmış olup olayda herhangi bir yaralı ya da can kaybı olmamıştır. Hastanemiz hizmetine aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.