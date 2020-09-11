Ankara'da AK Parti ve MHP grubunun engellediği otobüs alımı konusunda Erdoğan devreye girdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir araya gelmesi büyük yankı uyandırmıştı. Gündeme bomba gibi düşen görüşmenin detayları da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

Konuyla ilgili Mansur Yavaş ile aralarında geçen konuşmaya bugünkü köşesinde yer veren Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan otobüs sayılarının artırılmasına dair söz aldığını aktardı. Yavaş'ın dış kredi bulup yeni otobüs alımı yapmak istemesi AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri tarafından engellenmişti.

İşte Sarıkaya'nın yazısındaki ilgili kısım;

Başkan Yavaş söz etmek istemedi ama Ankara'nın belediye otobüsü sorunu da var. Büyükşehir, 2013'ten bu yana belediyeye otobüs alınmamış, sayı da yıllar itibarıyla azalmış.

ERDOĞAN'DAN SÖZÜNÜ ALDI

Yavaş, dış kredi bulup yeni otobüs alımı yapmak için Büyükşehir Meclisi'nden izin almak istediğinde reddedildi; halka şikayet edince bu sorunu aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde de "konuyla ilgilenileceği" sözünü aldı. Dolayısıyla Ankara taşıma konusunda iki sorunu birden yaşıyor…

Her ne kadar salgına ilişkin tedbir kararlarının ilk adımında, Nisan'daki kararlarda çok bir değişiklik yok. O dönemde de metronun %50 oranında azaltılması kararı alınmış, otobüsler için de bu sınır %50 olarak gösterilmişti; şimdi %30'a indirildi. Bu bile yığılma için yetiyor…

Umarım Ankara'da mesai saatleri düzenlenir ve Eskişehir yoluna ip gibi ardı sıra dizilmiş olan kamu kurumlarının mesai saatleri farklılaştırılarak salgının önlenmesine katkı verilir…

Yoksa Ankara yakında Wuhan'ı da geçer…