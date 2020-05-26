Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı

Cleveland Cavaliers yıldızı Andre Drummond, Florida'da bir restoranda bir garson için 1.000 dolarlık bir bahşiş bıraktı.

Delray Beach'teki Che Restaurant'da garsonluk yapan Kassandra Diaz, 164 dolarlık bir hesapta 1.000 dolarlık bir bahşiş bıraktığını görünceye kadar, müşterinin kim olduğunu bilmediğini söyledi.

Diaz, Instagram hesabında "Çek defterini aldığımda, masayı kapatmak için bahşişi ve bilgileri girmeye gittim ve gördüğüme inanamadım. 164 dolarlık bir hesaptan 1000 dolar bahşiş gözüküyordu. O ayrıldıktan sonra titriyordum ve mutluluktan ağlamaya başladım" ifadelerini kullandı.

"HARİKA OLUŞUN İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Bu sezon 27 milyon dolardan fazla maaşı olan Drummond, "Harika oluşun için teşekkür ederim!" şeklinde yanıt verdi ve restorana misafirperverliği için teşekkür etti.

Palm Beach County'deki restoranlar iki hafta önce %25 kapasitede yeniden açılmıştı ve Diaz, restoranın geçen hafta boyunca "oldukça yavaş" işlediğini belirtti.

FLORIDA'DA BU BİR İLK OLMADI

Diaz, paylaşımına "Nasıl tepki vereceğim hakkında hiçbir fikrim yoktu, dikkat çekmek istemedim ama aynı zamanda minnettarlığımı da tarif edemedim. Bu belirsiz zamanlarda insanların nezaket eyleminde bulunduklarını görmek inanılmaz bir şey. Bu asla unutamayacağım bir hikaye, tekrar teşekkür ederim Andre Drummond!" açıklamasını yazdı.

Che'nin genel müdürü Daniela Sujoy, Diaz'ın tüm bahşişi kendisinin alabileceğini söyledi.

Drummond'un nezaket eylemi, eski NFL yıldızı Chad Johnson'ın geçen hafta 37 dolarlık bir hesaba 1.000 dolar bahşiş bırakmasının ardından, bir Florida restoranında bu ay dikkat çeken ikinci büyük armağan oldu.