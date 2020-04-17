Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor

Bir dönem Antalyaspor'da forma giyen Samir Nasri için Belçika'dan flaş bir açıklama yapıldı. Anderlecht Kulübü, tüm aramalarına karşın Samir Nasri'ye ulaşamadıklarını duyurdu.

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle Belçika'dan ayrılan 32 yaşındaki Nasri'nin nerede olduğuna dair bir bilgilerinin olmadığı açıklandı. Bu sezon Anderlecht ile 9 maça çıkan Nasri, 2 gol kaydetti.