Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor
Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht, tüm aramalarına rağmen Fransız futbolcu Samir Nasri'ye ulaşamadıklarını açıkladı.
17.04.2020 21:15 | Son Güncelleme: 17.04.2020 22:33
Bir dönem Antalyaspor'da forma giyen Samir Nasri için Belçika'dan flaş bir açıklama yapıldı. Anderlecht Kulübü, tüm aramalarına karşın Samir Nasri'ye ulaşamadıklarını duyurdu.
NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR
Koronavirüs salgını nedeniyle Belçika'dan ayrılan 32 yaşındaki Nasri'nin nerede olduğuna dair bir bilgilerinin olmadığı açıklandı. Bu sezon Anderlecht ile 9 maça çıkan Nasri, 2 gol kaydetti.