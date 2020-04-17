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Samir Nasri, Anderlecht, Belçika, Spor

Anderlecht'ten açıklama! "Nasri'yi bulamıyoruz"

Bir dönem Antalyaspor'da forma giyen Samir Nasri için Belçika'dan flaş bir açıklama yapıldı.

17.04.2020 21:15 | Son Güncelleme: 17.04.2020 21:15
Anderlecht'ten açıklama!

Bir dönem Antalyaspor'da forma giyen Samir Nasri için Belçika'dan flaş bir açıklama yapıldı.

Anderlecht, üm aramalarına karşın Samir Nasri'ye ulaşamadığını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Belçika'dan ayrılan 32 yaşındaki Nasri'nin nerede olduğuna dair bir bilgilerinin olmadığı açıklandı.

Kaynak: Hürriyet

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