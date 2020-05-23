ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı

ABD'nin araç kiralama firmalarından Hertz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri sonucu konkordato başvurusunda bulundu.

KORONAVİRÜS OLUMSUZ ETKİLEDİ

Şirketten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının seyahat sektöründeki ani ve dramatik etkilerinin şirketin gelirleri ile gelecekteki rezervasyonlarında ani bir düşüşe neden olduğu bildirildi. Şirketin tüm zorunlu olmayan harcamalarının önüne geçmek ve likiditesini korumak amacıyla harekete geçtiği belirtilen açıklamada, piyasadaki belirsizliğin devam ettiği kaydedildi.

ŞİRKET HİZMETE DEVAM EDECEK

Şirketin ve ABD ile Kanada'daki bazı iştiraklerinin konkordato başvurusunda bulunduğu aktarıldı. Hertz ve iştirakleri açık kalmaya ve müşterilerine hizmet vermeye devam edecek ve tüm programları her zamanki gibi sürecek. Hertz'in Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki operasyonları ABD'deki konkordato başvurusuna dahil edilmedi.