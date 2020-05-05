18 milyon takipçisi olan Hollywood yıldızı, Yasemin Özilhan'ı takibe aldı

Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, oyuncu ve sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı.

05.05.2020 22:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 22:16

Instagram'da 18 milyonu aşkın takipçisi bulunan Hollywood yıldızı Jessica Alba, oyuncu ve sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ı takibe aldı.

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İş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Özilhan'ın paylaşımları Hollywood yıldızı Jessica Alba'nın da gözünden kaçmadı. Alba, Instagram hesabından Özilhan'ı takip etmeye başladı.

Jessica Alba

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Yasemin Özilhan, 16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan'la evlendi. Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu var. 2008 yılından beri oyunculuk yapmayan Özilhan, 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizide Doktor Ela rolü ile konuk oyuncu olmuştur. Özilhan'ın şöhret yolculuğundaki en önemli projesi ise Doktorlar dizisiydi.