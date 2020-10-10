3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmene 60 yıl hapis cezası isteniyor

Teksas'ta bir lisede meydana gelen olayda, öğretmen Ashlyn Faye Bell'in öğrencilerinin birinden hamile kaldığı ortaya çıktı. Okul yönetimi de polis haber verdi. Polis tarafından gözaltına alınan Ashlyn hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma esnasında Ashlyn'ın iki öğrenci ile daha ilişkiye girdiği öğrenildi.

ÖĞRENCİLER İTİRAF ETTİ

Öğretmen ile ilişkiye giren ilk öğrenci olan 17 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrenci, geçen sene şükran günü tatili esnasında Ashlyn ile SnapChat üzerinde konuştuklarını akşam arabası ile kendisini alıp evine götürdüğünü, bebeğini uyuttuktan sonra kendisini yatak odasına götürüp ilişkiye girdiğini söyledi.

Yaşı 17 olan diğer öğrenci ise Ashlyn'ın kendisine özel ders verdiği için Ashlyn'ın evine sürekli gittiğini burada aralarında ilişki başladığını ve defalarca ilişkiye girdiklerini söyledi.

Yaşı 16 olan öğrenci, Ashlyn aracı ile gelip kendisini aldığını eve götürüp ilişkiye girdiğini söyledi.

150,000 DOLAR KEFALET İLE SERBEST KALDI

Tutuklanan öğretmen 150,000 dolar kefalet ile serbest bırakıldı. Eyalet yasalarına göre rıza yaşı 17 olduğunu için öğretmen 17 yaşındaki iki öğrenciye cinsel tacizde bulunma suçundan yargılanmayacak ama öğretmen ve öğrenci ilişkisi yasak olduğu için bu yasağı delmekten yargılanacak.

Yasalara göre 16 yaşındaki öğrenci ile ilişkiye girdiği için cinsel tacizden yargılanacak öğretmen suçlu bulunması durumunda 60 yıl hapis cezası alabilir.