Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına para cezası kesildi

Ambulans helikopterin dün Altınkaya Baraj Gölü kıyısındaki ekili buğday tarlasına inmesine izin vermeyen kadın çiftçi N.Ş. hakkında soruşturma başlatıldı.

3 BİN 180 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Jandarma tarafından gözaltına alınan N.Ş. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. N.Ş'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Vezirköprü ilçemizde 2 Mayıs Cumartesi günü 112 helikopter ambulansının rahatsızlığı bulunan vatandaşımızı almak için tarlaya inmesine izin vermeyen şahısla ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmış ve gözaltı kararı verilmiş olup adli tahkikat devam etmektedir. Ayrıca 112 helikopter ambulansının inmesine izin vermeyen şahsa 3 bin 180 lira para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

"PİST YAPILMASI İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ VARDI"

Altınkaya Mahallesi Muhtarı Yahya Yılmaz, AA muhabirine, yaşanan olaydan derin üzüntü duyduklarını söyledi.

"Tüm yetkili makamlardan özür dilerim. Böyle bir olayın ne yaşanmasını ne de mahallemizin böyle bir olayla anılmasını istemezdik." diyen Yılmaz, şunları dile getirdi:"Mahallemiz Altınkaya Baraj Gölü'nün karşı tarafında olması nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşıyor. Arazi şartlarının da engebeli olması nedeniyle bu gibi acil durumlarda ambulans helikopter inmesi için bir pist yapılması konusunda yetkili makamlarla görüşmelerimiz vardı. Pistin yapılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."