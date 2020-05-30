Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun transfer listesinde yer alan Muhammet Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri çoğaldı.

3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Anagold 24Erzincanspor'da bu sezon attığı 17 gol ve yaptığı 12 asistle tüm dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunu, Süper Lig'den 5 kulübün istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DA PEŞİNDE

Fenerbahçe, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor'un peşinde olduğu Kerem'e 1. Lig'den Altınordu'nun yanı sıra Erzurumspor ve Karagümrük, 2. Lig'den ise Manisa FK talip oldu.

YURT DIŞINDAN DA TALİPLERİ VAR

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı sergilediği performansla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan da taliplerin çıktığı belirtildi. Genç futbolcuyu Bundesliga 2'den Hannover 96, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Gorica, ABD Major Ligi'nden New York City'nin transfer etmek istediği ileri sürüldü.

ÖNCELİĞİ SÜPER LİG DENEYİMİ YAŞAMAK

Kerem'in yurt dışına gitmeden önce Süper Lig'de deneyim yaşamak istediği dile getirildi. Erzincanspor'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yetenekli futbolcuyu alacak kulüp, herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.