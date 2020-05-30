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Altınordu'ya Kerem transferinde dev rakipler çıktı

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun transfer listesinde yer alan Muhammet Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri çoğaldı.

Altınordu'ya Kerem transferinde dev rakipler çıktı
30.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:31

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun transfer listesinde yer alan Muhammet Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri çoğaldı. 3'üncü Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Anagold 24Erzincanspor'da bu sezon attığı 17 gol ve yaptığı 12 asistle tüm dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunu, Süper Lig'den 5 kulübün istediği öğrenildi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor'un peşinde olduğu Kerem'e 1'inci Lig'den Altınordu'nun yanı sıra Erzurumspor ve Karagümrük, 2'nci Lig'den ise Manisa FK talip oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı sergilediği performansla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan da taliplerin çıktığı belirtildi. Genç futbolcuyu 2'nci Bundesliga'dan Hannover 96, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Gorica, ABD Major Ligi'nden New York City'nin transfer etmek istediği ileri sürüldü. Kerem'in yurt dışına gitmeden önce Süper Lig'de deneyim yaşamak istediği dile getirildi. Erzincanspor'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yetenekli futbolcuyu alacak kulüp, herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.


Kaynak: DHA

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