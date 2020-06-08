Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı

Altın fiyatları uzun bir aranın ardından düşüşe geçti. Ancak altındaki düşüş sınırlı kalınca yatırımcılar rotayı başka değerli madenlere çevirdi. Özellikle son yıllarda yükseliş trendiyle dikkat çeken gümüş yatırımcının yeni gözdesi oldu. Gümüşe talep her geçen gün artarken fiziki gümüş alımlarında çok ciddi yükseliş meydana geldi.

GÜMÜŞ, ALTININ TAHTINI SALLAYACAK

Sektör temsilcileri ilerleyen dönemde gümüşün altının tahtını sallayabileceğini iddia ediyor. 2 yıl önce 1,87 TL bandında olan gümüş şu sıralar 3,85 TL bandını izliyor. Gümüş fiyatları geçtiğimiz günlerde 4 TL'yi geçmişti. Fiyatının makul olması yükseliş hızının ise yüksek seyretmesi vatandaşların düşük maliyetlerle geleceğe yatırım yapmasını sağlıyor.

MÜCEVHER SEKTÖRÜ GÜMÜŞE GÖZ KIRPIYOR

Gümüşün mücevher sektöründe de kullanıma açılması altına olan talebi sınırlayacak. Hali hazırda birçok üretici altın yüzük, kolye, küpe gibi pırlanta ürünlerinde 8 ayara kadar düşük ayarlı altın tercih ediyor. Gümüşteki bu talep patlaması ise sektörün yeni yıldızı olabileceği sinyallerini veriyor.