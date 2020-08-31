Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 464 bin 515 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 462 bin 690, en yüksek ise 465 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 yükselişle 464 bin 515 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 759 milyon 284 bin 439,41 lira, işlem miktarı ise 3.891,94 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 788 milyon 367 bin 949,26 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 462.000,00 1.956,05

En Düşük 462.690,00 1.959,10

En Yüksek 465.550,00 1.968,00

Kapanış 464.515,00 1.966,00

Ağırlıklı Ortalama 464.334,72 1.963,29

Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.759.284.439,41

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.891,94