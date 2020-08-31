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Altının kilogramı 464 bin 515 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 464 bin 515 liraya yükseldi.

31.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:10

Altın piyasasında, en düşük 462 bin 690, en yüksek ise 465 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 yükselişle 464 bin 515 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 3.891 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 759 milyon 284 bin 439,41 lira, işlem miktarı ise 3.891,94 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 788 milyon 367 bin 949,26 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 462.000,001.956,05
En Düşük 462.690,001.959,10
En Yüksek465.550,001.968,00
Kapanış464.515,001.966,00
Ağırlıklı Ortalama 464.334,721.963,29
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.759.284.439,41
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.891,94
Toplam İşlem Adedi55
Altının kilogramı 464 bin 515 liraya yükseldi

Kaynak: AA

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