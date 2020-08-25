Altının kilogramı 458 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 458 bin 500 liraya geriledi.

25.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:46

Altın piyasasında, en düşük 457 bin 900, en yüksek ise 461 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 düşüşle 458 bin 500 liradan tamamladı.

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İŞLEM MİKTARI 2.481 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 127 milyon 815 bin 444,42 lira, işlem miktarı ise 2.481 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 155 milyon 787 bin 21,71 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONSÖnceki Kapanış 463.300,001.953,20En Düşük 457.900,001.926,20En Yüksek461.650,001.948,00Kapanış458.500,001.926,20Ağırlıklı Ortalama 459.487,311.929,74Toplam İşlem Hacmi (TL)1.127.815.444,42Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.481,10Toplam İşlem Adedi83