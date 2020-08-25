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Altının kilogramı 458 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 458 bin 500 liraya geriledi.

Altının kilogramı 458 bin 500 liraya geriledi
25.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:13

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 458 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 457 bin 900, en yüksek ise 461 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 düşüşle 458 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 127 milyon 815 bin 444,42 lira, işlem miktarı ise 2.481 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 155 milyon 787 bin 21,71 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 463.300,00 1.953,20
En Düşük 457.900,00 1.926,20
En Yüksek 461.650,00 1.948,00
Kapanış 458.500,00 1.926,20
Ağırlıklı Ortalama 459.487,31 1.929,74
Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.127.815.444,42
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.481,10
Toplam İşlem Adedi 83

Kaynak: AA

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