Altının kilogramı 456 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 443 bin lira, en yüksek 467 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 azalışla 456 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 6.372 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 870 milyon 507 bin 855,52 lira, işlem miktarı ise 6.372,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 916 milyon 590 bin 61,02 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: