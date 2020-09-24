Altının kilogramı 456 bin 500 liraya geriledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Altının kilogramı 456 bin 500 liraya geriledi

24.09.2020 16:51 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:54
Altının kilogramı 456 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 456 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 456 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 443 bin lira, en yüksek 467 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 azalışla 456 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 870 milyon 507 bin 855,52 lira, işlem miktarı ise 6.372,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 916 milyon 590 bin 61,02 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 466.000,001.884,30
En Düşük 443.000,001.851,25
En Yüksek467.200,001.887,05
Kapanış456.500,001.852,25
Ağırlıklı Ortalama 455.314,251.861,25
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.870.507.855,52
Toplam İşlem Miktarı (Kg)6.372,50
Toplam İşlem Adedi180

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Hulusi Akar Charles Michel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Babel Arda Turan Okan Buruk Vedat Muriqi Mbaye Diagne
Daha Fazla Bursa Ankara Jandarma Hırsızlık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altının kilogramı 456 bin 500 liraya geriledi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 16:59:47. #1.15#
title