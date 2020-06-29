Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi.

29.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:00

Altın piyasasında, en düşük 386 bin 350 lira, en yüksek 390 bin 520 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 390 bin 500 liradan tamamladı.

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İŞLEM MİKTARI 2.182 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 830 milyon 585 bin 154,93 lira, işlem miktarı ise 2.182,18 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 834 milyon 408 bin 485,83 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 389.000,001.759,50En Düşük 386.350,001.753,80En Yüksek390.520,001.772,00Kapanış390.500,001.772,00Ağırlıklı Ortalama 390.168,331.768,52Toplam İşlem Hacmi (TL)830.585.154,93Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.182,18Toplam İşlem Adedi43