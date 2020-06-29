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Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi
29.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:39

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 386 bin 350 lira, en yüksek 390 bin 520 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 390 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 830 milyon 585 bin 154,93 lira, işlem miktarı ise 2.182,18 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 834 milyon 408 bin 485,83 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 389.000,001.759,50
En Düşük 386.350,001.753,80
En Yüksek390.520,001.772,00
Kapanış390.500,001.772,00
Ağırlıklı Ortalama 390.168,331.768,52
Toplam İşlem Hacmi (TL)830.585.154,93
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.182,18
Toplam İşlem Adedi43

Kaynak: AA

Manşet

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