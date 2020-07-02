Altının kilogramı 389 bin 700 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 389 bin lira, en yüksek 391 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 azalışla 389 bin 700 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 3.728 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 431 milyon 833 bin 72 lira, işlem miktarı ise 3.728,38 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 457 milyon 165 bin 235,28 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Standart Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: