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Altının kilogramı 389 bin 700 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 389 bin 700 liraya geriledi.

Altının kilogramı 389 bin 700 liraya geriledi
02.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:58

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 389 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 389 bin lira, en yüksek 391 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 azalışla 389 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 431 milyon 833 bin 72 lira, işlem miktarı ise 3.728,38 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 457 milyon 165 bin 235,28 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Standart Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 392.500,00

1.777,90

En Düşük 389.000,00

1.767,30

En Yüksek391.250,00

1.773,80

Kapanış389.700,00

1.772,85

Ağırlıklı Ortalama 390.161,05

1.770,76

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.431.833.000,72
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.728,38
Toplam İşlem Adedi61

Kaynak: AA

Manşet

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