Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi.

01.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:15

Altın piyasasında, en düşük 379 bin 600 lira, en yüksek 383 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 380 bin 700 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 3.221 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 211 milyon 290 bin 666,38 lira, işlem miktarı ise 3.221,67 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 223 milyon 551 bin 293,79 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 379.600,001.733,15En Düşük 379.600,001.729,00En Yüksek383.500,001.742,20Kapanış380.700,001.735,50Ağırlıklı Ortalama 380.810,951.737,34Toplam İşlem Hacmi (TL)1.211.290.666,38Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.221,67Toplam İşlem Adedi71