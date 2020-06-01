Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 379 bin 600 lira, en yüksek 383 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 380 bin 700 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 3.221 KİLOGRAM OLDU

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 211 milyon 290 bin 666,38 lira, işlem miktarı ise 3.221,67 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 223 milyon 551 bin 293,79 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: