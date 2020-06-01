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Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
01.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:55

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 379 bin 600 lira, en yüksek 383 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 380 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 211 milyon 290 bin 666,38 lira, işlem miktarı ise 3.221,67 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 223 milyon 551 bin 293,79 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 379.600,001.733,15
En Düşük 379.600,001.729,00
En Yüksek383.500,001.742,20
Kapanış380.700,001.735,50
Ağırlıklı Ortalama 380.810,951.737,34
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.211.290.666,38
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.221,67
Toplam İşlem Adedi71

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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