Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi.

08.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:30

Altın piyasasında, en düşük 366 bin 300 lira, en yüksek 371 bin 695 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artarak 371 bin 500 liradan tamamladı.

5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor

İŞLEM MİKTARI 3.866 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 416 milyon 259 bin 846,95 lira, işlem miktarı ise 3.866,58 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 423 milyon 451 bin 647,33 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Türk Ekonomi Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 368.000,001.688,00En Düşük 366.300,001.677,35En Yüksek371.695,001.700,00Kapanış371.500,001.693,50Ağırlıklı Ortalama 369.151,481.693,89Toplam İşlem Hacmi (TL)1.416.259.846,95Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.866,58Toplam İşlem Adedi80