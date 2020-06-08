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Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi.

08.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:30

Altın piyasasında, en düşük 366 bin 300 lira, en yüksek 371 bin 695 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artarak 371 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 3.866 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 416 milyon 259 bin 846,95 lira, işlem miktarı ise 3.866,58 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 423 milyon 451 bin 647,33 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Türk Ekonomi Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 368.000,001.688,00
En Düşük 366.300,001.677,35
En Yüksek371.695,001.700,00
Kapanış371.500,001.693,50
Ağırlıklı Ortalama 369.151,481.693,89
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.416.259.846,95
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.866,58
Toplam İşlem Adedi80
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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