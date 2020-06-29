Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Altın kaç lira? Altının gram fiyatı kaç liradan işlem görüyor?

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla değer kazandı. Peki, altının gram fiyatı kaç liradan işlem görüyor? Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Altın kaç lira?

ALTININ GRAM FİYATI NE KADAR OLDU?

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 390,2 liradan tamamladı. Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla 390 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 390,2 liradan tamamladı. Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla 390 lira seviyesinde seyrediyor.