Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Altın kaç lira? Altının gram fiyatı kaç liradan işlem görüyor?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Altın kaç lira? Altının gram fiyatı kaç liradan işlem görüyor?

Yeni haftanın başlangıcı ile vatandaşlar altın fiyatlarını merak etti. Peki, altının gram fiyatı ne kadar oldu? Altın kaç lira? Altının gram fiyatı kaç liradan işlem görüyor? İşte altın fiyatları…

Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Altın kaç lira? Altının gram fiyatı kaç liradan işlem görüyor?
29.06.2020 11:16 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:19

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla değer kazandı. Peki, altının gram fiyatı kaç liradan işlem görüyor? Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Altın kaç lira?

ALTININ GRAM FİYATI NE KADAR OLDU?

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 390,2 liradan tamamladı. Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla 390 lira seviyesinde seyrediyor.

Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Altın kaç lira? Altının gram fiyatı kaç liradan işlem görüyor?

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 390,2 liradan tamamladı. Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla 390 lira seviyesinde seyrediyor.

İlgili Haberler

Altının gram fiyatı 390 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 390 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Haber
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Haber
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Haber
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Haber
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi Haber
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
F.Bahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse kendisini savundu: Haklı olduğumu düşünüyorum
F.Bahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse kendisini savundu: Haklı olduğumu düşünüyorum
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine 'köpekle işkence yapıldı' iddialarını yalanladı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Buse Varol Gonca Vuslateri
Spor Caner Erkin Malcolm Thomas Ivan Obradovic Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Deprem Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Altın kaç lira? Altının gram fiyatı kaç liradan işlem görüyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 11:19:25. #1.14#
title