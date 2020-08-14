Altın yükseliş eğilimine devam ediyor! Gramı 460 liradan işlem görüyor

Haftanın son işlem gününde yükselmeye devam eden gram altın 460 liraya, çeyrek altın 765 liraya, Cumhuriyet altını da 3,039 liraya yükseldi. Altının ons fiyatı ise artış göstererek güne 1.944.34 dolardan başladı.

14 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

Gram Altın Alış Fiyatı: 460,12 TL

Gram Altın Satış Fiyatı: 461,07 TL

Çeyrek Altın Alış Fiyatı: 745,30 TL

Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 763,20 TL

Cumhuriyet Altın Alış Fiyatı: 2.972,00 TL

Cumhuriyet Altın Satış Fiyatı: 3.029,60 TL